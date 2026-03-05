Javier (40), de Argentina a reabrir la tienda de un pueblo de León siete años cerrada: “Tenemos los huevos a 3,20 €”

En la mañana de este jueves, 5 de marzo, ha reabierto la tienda de Fresno de la Vega, gracias a Repuebla y ha contado con la presencia del diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez.

Ha estado acompañado por el alcalde Alfonso Melón que ha conocido, de primera mano, este pequeño establecimiento que ya ofrece un servicio que resulta indispensable para sus vecinos.

La familia, compuesta por un matrimonio y sus dos hijas, llegó de Argentina el pasado año para instalarse en Fresno de la Vega, pasa por ser la sexta familia que llega a la provincia dentro del Programa Repuebla. Ahora, son más de medio centenar las personas que ya viven y trabajan en diferentes municipios de la provincia leonesa.

Lo más importante es que tanto Javier, quien se hace cargo de la tienda, como Gretel, su mujer, trabaja ya en la residencia de mayores de la localidad desde su llegada y sus dos hijas están escolarizadas.

“Llegamos a España, procedentes de la provincia de Mendoza en Argentina, en julio de 2025. A Fresno de la Vega en septiembre de ese mismo año. Mi marido Javier, de 40 años, yo de 37 y mis dos hijas de cuatro y cinco años”, asegura en conversación telefónica Gretel a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Imagen de la reapertura de la tienda en Fresno de la Vega. Fotografía: Diputación de León.

Javier, ante el trasiego de la reapertura, apenas puede añadirse a la conversación, pero asegura que llegaron hasta España con el fin de “mejorar en calidad de vida y trabajo”.

“Hoy reabrimos la tienda de Fresno de la Vega que llevaba cerrada unos siete años, con el nombre de El Argentino. Funcionamos como un supermercado, más que como una tienda. Contamos con precios competitivos. Por ejemplo, tenemos los huevos a 3,20 euros”, asegura Javier en declaraciones a este periódico.

La pareja nos confiesa que lo que buscan, al hacerse cargo de esta tienda, pasa por “dar un servicio al pueblo” que agradece la presencia de este establecimiento, por historia y labor de servicio.

“Queremos devolver al pueblo todo lo que nos ha dado desde que llegamos”, finaliza la pareja.