Urraca I, la autoridad de una reina frente al poder masculino de hace nueve siglos: la ULE impulsa su estudio científico

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León ha acogido este miércoles la jornada inaugural del congreso internacional 'Urraca, regina et imperatrix Hispaniae', un encuentro científico dedicado a conmemorar el noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León.

Este encuentro científico, que se prolongará hasta el viernes, reunirá a expertos de once universidades nacionales e internacionales, incluyendo representación de instituciones académicas de Francia y Portugal.

Durante el acto de apertura, la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, subrayó el compromiso de la institución con el rigor científico y destacó la relevancia de una soberana que ejerció su autoridad con firmeza en un contexto de estructuras de poder profundamente masculinas.

Domínguez puso el foco en un dato histórico clave: la legitimidad de Urraca I "no fue una concesión", sino el fruto de un gobierno lúcido que, hace ya nueve siglos, se dirigía en sus fueros a hombres y mujeres por igual, reconociéndolas como sujetos de derecho.

Por su parte, la directora del congreso, Gregoria Cavero, incidió en que esta efeméride es una oportunidad para revisar críticamente las fuentes documentales y avanzar en la investigación de una figura "nunca cerrada".

Defendió que el título de "regina et imperatrix Hispaniae" responde a un estudio sistemático de la documentación conservada y que el conocimiento histórico debe estar siempre abierto a nuevos hallazgos e interpretaciones.

El encuentro cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Estudios Medievales, cuyo presidente, Juan Francisco Jiménez Alcázar, destacó el congreso como un espacio vital para la transferencia del conocimiento hacia el alumnado.

En esta misma línea, el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo, señaló la importancia de foros como este para fortalecer las redes académicas y contextualizar culturalmente los orígenes de la lengua española.

Finalmente, el decano de la Facultad, Javier Rodríguez, resaltó la coincidencia simbólica del acto con la cercanía del 8M, poniendo en valor un enfoque de estudio multifocal que abarca desde la numismática y la legislación hasta el patrimonio y los manuscritos.

Con este congreso la Universidad de León reafirma su voluntad de "situar a la reina Urraca en el lugar que le corresponde en la historia", tal y como ha destacado la institución académica.