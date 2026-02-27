Detenido en León el cabecilla condenado por el ‘caso de las multiestafas’ fugado desde 2019

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de León a un hombre sobre el que pesaba una orden judicial de busca, detención e ingreso en prisión en vigor desde el año 2019, dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid.

El arrestado fue uno de los principales encausados en el conocido “caso de las multiestafas”, cuya investigación fue desarrollada por la Policía Nacional en el marco de la denominada Operación Árbol.

En dicho procedimiento aceptó una condena de cinco años de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, una vez que la sentencia adquirió firmeza, no ingresó voluntariamente en prisión en el plazo concedido por la autoridad judicial, permaneciendo desde entonces en paradero desconocido.

La detención se produjo cuando dos inspectores en prácticas, un inspector destinado en Barcelona y un agente de la Comisaría Provincial de León, que se encontraban fuera de servicio, reconocieron al reclamado mientras paseaba por una céntrica calle de León en compañía de una mujer.

Los funcionarios, conocedores de la orden de búsqueda en vigor, procedieron a su identificación.

En un primer momento, el hombre se identificó con un DNI perteneciente a otra persona, cuya fotografía guardaba cierto parecido físico con el portador.

Ante las sospechas suscitadas, los agentes realizaron las comprobaciones oportunas y lo trasladaron posteriormente a dependencias policiales, donde, tras verificarse su verdadera identidad, reconoció ser la persona reclamada por la autoridad judicial.

Sobre el detenido constaba orden de ingreso en prisión para el cumplimiento de una pena de cinco años por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social, entre otros.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial para el cumplimiento de las requisitorias interesadas.

El caso

La Policía Nacional de Valladolid culminó en octubre de 2013 la 'Operación Árbol' iniciada en abril que desembocaría con la detención de todos los procesados, hasta un total de 65, en lo que se entendió ya entonces como una organización dedicada a la comisión de fraudes a la Seguridad Social y otros delitos como estafa y blanqueo de capitales que se desarrollaban en Valladolid.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el responsable de una entidad financiera que dio como resultado la detención de dos personas, fruto del convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.