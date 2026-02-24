El 75% de los agraciados con el Gordo de Villamanín registra su papeleta y avisan a rezagados: desde este día no lo cobrarán

La Comisión de Festejos de Villamanín ha informado de que han finalizado las tres jornadas de registro presencial “sin ningún incidente” y “con total normalidad”, atendiendo personalmente a todas las personas que lo han necesitado, resolviendo dudas con un proceso de registro “con tranquilidad y orden”.

Han querido dar las gracias, de manera especial al Ayuntamiento de Villamanín por su colaboración y apoyo logístico y también por su colaboración y apoyo logístico y a Zeleon Comunicación por su ayuda técnica y profesional durante las jornadas.

Zeleon Comunicación ofrece, previa cita, a realizar registro presencial en su oficina de la calle Corredera 7 en León para personas que todavía lo necesiten. Deberá solicitarse llamando de 9 a 14 horas al número antes del 17 de marzo de 2026 que será el último para pedir esa ayuda presencial.

“Estamos muy agradecidos por el respeto y el cariño demostrados por los vecinos. Gracias a vuestra implicación ya hemos superado el 75% de registros cuando queda un mes hasta el cierre de plazo”, aseguran desde la comisión.

No obstante, añaden, “estamos observando una cierta ralentización en el ritmo de registros. Por eso os pedimos que no lo dejéis para el último día”.

Desde la Comisión de Festejos de Villamanín informan de que el plazo finaliza el 22 de marzo de 2026 a las 24:00 horas. Y quien no esté registrado en la plataforma no podrá reclamar el premio posteriormente y su derecho quedará extinguido, del mismo modo que ocurre con un décimo de Lotería si se reclama fuera del plazo legal de tres meses.

“Es una fecha objetiva y necesaria para poder cerrar el listado definitivo de perceptores y organizar los pagos desde ese momento con seguridad jurídica”.

Aviso

Además, han querido lanzar el aviso para “no enviar fotografías de papeletas ni documentación personal por WhatsApp, redes sociales o correos” y “solo a la web de la Asociación”.

También animan a “no facilitar datos bancarios, claves ni códigos, nadie está autorizado a llamar en nombre de la Asociación para pedir dinero, comisiones o tasas” y apuntan que el único canal válido es la web oficial de registro y los comunicados propios en la página.