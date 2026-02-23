Herido un trabajador de 27 años en León tras caerle un objeto de hierro de una torre de tensión: hospitalizado en helicóptero

Un trabajador de 27 años ha resultado herido en Villarroquel, en una zona de monte, en el término municipal de Cimares de Tejar, en la provincia de León, tras recibir un golpe de un objeto de hierro que ha caído de una torre de tensión, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 11:08 horas de esta mañana de lunes, 23 de febrero, y se ha dado aviso a la Guardia Civil COS de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado un helicóptero medicalizado.

El helicóptero procedía del Centro de Salud de Benavides, y ha trasladado al hombre al Complejo Asistencial Universitario de León.