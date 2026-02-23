Exigen la dimisión de Emilio Orejas como alcalde de Valdelugueros tras confirmarse la manipulación del padrón

Izquierda Unida (IU) ha emitido este lunes un duro comunicado en el que exigen la dimisión "inmediata" del alcalde de Valdelugueros y expresidente de la Diputación de León, Emilio Orejas, después de emitirse la sentencia que confirma la manipulación del padrón durante años.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, han calificado la resolución judicial como "demoledora y muy grave" y han resaltado que es "insostenible que quien ha sido responsable político de esta situación continúe al frente de la Alcaldía y mantenga su acta en la Diputación de León".

La reacción de Izquierda Unida en León llega después de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 en la que se confirmaba, pues no ha sido recurrida, que el padrón de Valdelugueros "estaba inflado y el Ayuntamiento actuó de forma ilegal al negarse a revisarlo".

Para la formación de izquierdas, no se está ante un "simple defecto administrativo, sino ante una forma de entender el poder basada en retorcer las normas para mantenerse en él".

"Empadronamientos en viviendas vinculadas al entorno del alcalde, personas que reconocen haberse inscrito solo para poder cazar, una desproporción escandalosa entre vecinos censados y tarjetas sanitarias en un pueblo envejecido... Todo ello mientras se impedía a la oposición acceder a la información necesaria para ejercer su labor de control", han añadido desde IU.

Para el partido, la sentencia acredita que se utilizaron las instituciones municipales "con criterios partidistas y se desoyeron indicios evidentes de irregularidad". En este sentido, han subrayado que la Justicia ha obligado al Ayuntamiento de Valdelugueros "a hacer lo que debía haber hecho desde el primer momento: ajustar el padrón a la realidad y dejar de mirar hacia otro lado".

En este sentido, ha insistido en que la democracia "no puede sostenerse sobre padrones inflados ni sobre maniobras que ponen en cuestión la limpieza de los procesos electorales" y han recordado que la confianza ciudadana es "la base misma de la legitimidad democrática".

También han recordado que no es la primera vez que hay resoluciones judiciales relacionadas con el padrón de Valdelugueros, "lo que evidencia un problema estructural y una manera de actuar que no puede normalizarse".

"Cuando las irregularidades se repiten y es un juez quien debe enmendar la actuación municipal, la responsabilidad política es ineludible. Por dignidad democrática y por responsabilidad pública, Emilio Orejas debe dimitir de manera inmediata", han zanjado.