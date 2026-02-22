Tres jóvenes heridos tras volcar con su coche de madrugada en la N-120

Tres jóvenes, de 22, 27 y 28 años -una mujer y dos hombres- han resultado heridos en el vuelco de un turismo en el kilómetro 336 de la N-120, en Villarejo de Órbigo (León).

El accidente ha tenido lugar sobre las 3:27 horas, cuando se recibió el aviso al 112, en el que comunicaron que los ocupantes del vehículo habían conseguido salir del vehículo, pero solicitaban asistencia por las contusiones y erosiones que tenían dos de los heridos.

El 112 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Los dos jóvenes de 27 y 28 años fueron trasladados al hospital de León; y la de 22 años, dada de alta en el lugar.

Las dos ambulancias de soporte vital básico han trasladado cada una a un paciente y un equipo médico de urgencias del centro de salud de Benavides de Órbigo.