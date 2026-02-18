Evacuada en UVI móvil una mujer tras ser agredida con un arma blanca en San Andrés del Rabanedo

Imagen de archivo de una ambulancia del 112 de Castilla y León

Una mujer de 50 años ha resultado herida y ha tenido que ser evacuada en UVI móvil tras haber sido agredida con un arma blanca en la localidad de San Andrés del Rabanedo (León).

Según fuentes del centro de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 18:39 horas se ha recibido una llamada informando de la agresión en la glorieta Malpaso, en la que la mujer ha resultado herida.

El aviso se ha trasladado a la Policía Nacional, a la Policía Local del municipio y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil hasta el lugar para el traslado de la víctima.

Tras atender a la mujer en el lugar de los hechos, el personal sanitario ha decidido evacuarla en la UVI móvil hasta el Complejo Asistencia Universitario de León.