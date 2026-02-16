Los antruejos leoneses toman este martes la ciudad en el Carnaval más tradicional: rito y espectáculo

El Carnaval más ancestral regresa este martes a las calles de León con el esperado Desfile de los Antruejos Leoneses, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo. Coincidiendo con el Martes de Carnaval.

La ciudad se convertirá en escaparate de las mascaradas de invierno y los ritos tradicionales que perviven en distintos puntos de la provincia.

Cerca de 500 participantes, llegados de diez localidades de las comarcas del Órbigo, La Cabrera, La Montaña y El Bierzo, darán vida a este desfile que partirá a las 19:00 horas desde el Palacio de Exposiciones.

El recorrido continuará por la avenida Palencia, glorieta de Guzmán, Ordoño II, plaza de Santo Domingo y concluirá en la plaza de San Marcelo, donde los grupos realizarán una exhibición del carnaval más popular y añejo de la provincia.

Entre las representaciones participantes figuran el Antruido de Riaño, los Antruejos de Velilla de la Reina, los Jurrus y Castrones de Alija del Infantado, los Antruejos de Cimanes del Tejar y de Carrizo de la Ribera, la Alcoba de la Ribera, el Entroido de Pombriego, Las Burras y El Toro de Tremor de Arriba y Espina, el Carnaval Tradicional de Pozos de Cabrera y los Zafarrones de Riello.

El desfile implicará cortes totales de tráfico y restricciones de acceso en las calles incluidas en el recorrido a partir de las 19:00 horas.

Adiós al Carnaval entre fuego y plañideras

La programación carnavalera se despedirá el miércoles 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, con el tradicional Entierro de la Sardina, que este año estrena recorrido aunque mantiene como punto de salida y llegada la plaza de San Marcelo.

El desfile está organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales Rey Ordoño y el Ayuntamiento de León.

El cortejo fúnebre, tan irreverente como festivo, arrancará a las 20:00 horas. La sardina —que en esta edición hace un guiño a la técnica del trencadís y a Antoni Gaudi— irá acompañada por un singular obispo, monaguillo y fiscal, además de una banda de música fúnebre y un nutrido cortejo ciudadano en el que no faltarán las tradicionales plañideras.

La comitiva contará también con la participación de la Zamarronada Omañesa de Riello.

Tras completar el nuevo itinerario por el casco histórico, el desfile regresará a la plaza de San Marcelo, donde a las 21:00 horas está prevista la quema de la sardina en una hoguera. Previamente, el “ilustrísimo y particular obispo” pronunciará su responso de Cuaresma.

La despedida del Carnaval culminará con una sardinada popular en homenaje a la “difunta” en la plaza de San Marcelo, poniendo el broche final a unas fiestas que, un año más, combinan tradición, sátira y participación ciudadana.