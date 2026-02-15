El desfile de Carnaval de León reparte 7.000 euros en premios tras reunir a más de 1.500 participantes

León salió este sábado a la calle con ganas de Carnaval. Y se notó. Más de 1.500 personas participaron en el gran desfile que recorrió la capital en una comitiva donde hubo alegría, color y, sobre todo, mucho trabajo detrás de cada disfraz.

El circo, los animales, los seres fantásticos e incluso referencias a la propia historia de la ciudad sirvieron de inspiración a quienes decidieron desafiar al frío y sumar a su atuendo el mejor complemento: una buena sonrisa.

El buen ambiente acompañó durante toda la tarde a un desfile que culminó en la Plaza de Toros, donde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León organizó la fiesta final y la entrega de premios del concurso de disfraces.

En total, se repartieron 7.000 euros entre distintas categorías, en las que participaron seis parejas e individuales, cuatro pequeños grupos, trece grupos grandes, seis comparsas y nueve carrozas.

En la categoría de comparsas, el primer premio fue para el Ampa de Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) con ‘Leona del Santo Grial’. El segundo puesto lo consiguió el Ampa de San Claudio con ‘Circlaudio’ y el tercero fue para ‘The new Thriller’, de Infinity Dance Studio.

En la modalidad de grupos, el primer premio recayó en ‘Vuelo infinito’, del Ampa San Juan de la Cruz. El Ampa Ceip Luis Vives se hizo con el segundo premio gracias a ‘Nanautili’, mientras que el tercero fue para el Ampa de La Asunción con ‘La sabana de La Asunción’.

En pequeños grupos, el primer puesto fue para ‘Pilotando por los aires’, el segundo para ‘Mad Max’, de Los Pedales, y el tercero para ‘Cerveza Cazurrina, la más fina’.

En individuales y parejas, el primer premio fue para ‘Reina de corazones’, el segundo para ‘Peter y Garfio’ y el tercero para ‘Carrusel’.

En la modalidad de carrozas, ‘Gaudí, piedra y ceniza’, del Ampa de Quevedo, fue la ganadora, seguida del Ampa de San Claudio con ‘Circlaudio’ y de ‘Mad Max’, de Los Pedales.

Desde la Concejalía de Fiestas agradecieron y felicitaron la participación y la colaboración de todos los que se sumaron al desfile y al concurso, subrayando que, un año más, “en León el Carnaval presta, y mucho”.