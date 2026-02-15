Apuñalan por la espalda a un joven de 29 años en pleno centro de León

Un joven de 29 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo tras una agresión con arma blanca registrada en la Plaza Santo Domingo, en León capital.

La Sala de Operaciones recibió el aviso a las 6.25 horas, después de dos llamadas que alertaban de lo ocurrido. Según la información trasladada, el joven presentaba una puñalada en la espalda.

El 1-1-2 dio aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias. Sacyl movilizó una UVI móvil, que atendió al herido en el lugar y lo trasladó al Hospital de León.