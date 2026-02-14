El Gordo de San Valentín deja premio en Toral de los Vados

La suerte ha elegido a Toral de los Vados (León) en el Sorteo Extraordinario de ‘San Valentín’ de la Lotería Nacional celebrado este sábado 14 de febrero.

El primer premio, dotado con 1,3 millones de euros al número, ha correspondido al 61.689, consignado, entre otros puntos de venta, en esta localidad del Bierzo.

El sorteo contempla además un premio especial al décimo de 15 millones de euros para la fracción y serie del número agraciado con el primer premio, el 61.689.

El segundo premio, dotado con 250.000 euros al número, ha recaído en el 67.531, repartido en distintas localidades.