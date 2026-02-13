Triple atropello en La Bañeza: dos adolescentes y una mujer heridas

Dos mujeres adolescentes de 15 años y una adulta han resultado heridas, aunque están conscientes, este viernes en un triple atropello de un turismo en La Bañeza (León).

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha recibido una llamada a las 13:49 horas informando del suceso en la carretera de Villalis, a la altura del número 47.

El testigo precisaba que, en un principio, se necesitaba asistencia sanitaria para dos personas heridas. El aviso se ha trasladado a la Policía Local de La Bañeza, a la Guardia Civil y al servicio de emergencias de Sacyl.

Finalmente, el personal sanitario se ha encontrado con que han sido tres las personas atropelladas. Se trata de las dos menores de edad y de la mujer adulta, de la que aún no han trascendido sus datos de filiación.

Tampoco se sabe por el momento si las víctimas han tenido que ser trasladadas hasta un centro hospitalario ni la gravedad de las heridas sufridas en el suceso.