El posible origen histórico de El Bierzo se encuentra en riesgo: “Puede haber un derrumbe en Castro Bergidum”

El portavoz y concejal en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, Santiago Castelao, ha denunciado públicamente el deterioro que sufre uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la comarca, Castro Bergidum, tras el reciente derrumbe de un tramo de la muralla del yacimiento, también conocido como Castro Ventosa.

A través de un vídeo grabado durante un recorrido por el propio enclave, Castelao lamenta lo que califica como “abandono del patrimonio al que nos someten todas las administraciones”.

El edil muestra in situ el estado de la zona afectada y subraya la gravedad del desprendimiento, que considera consecuencia de la falta de mantenimiento y de una protección efectiva y continuada.

Castro Bergidum, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1931, está considerado uno de los asentamientos más relevantes de la historia antigua de El Bierzo y es identificado por numerosos estudios como el posible origen histórico de la comarca.

Las primeras excavaciones arqueológicas se llevaron a cabo en la década de 1970.

En 1988 se acometieron trabajos de limpieza de los dos cubos defensivos y se recuperó la puerta oeste del recinto amurallado. Más adelante, en 2007, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) desarrolló nuevas campañas de excavación que reforzaron la relevancia científica del enclave.

Pese a estos antecedentes, Castelao ha expresado su “sabor amargo” al contemplar el estado actual del castro. “Nos encontramos aquí con el sabor amargo de ver caído este castro tan significativo”, afirma en el vídeo, insistiendo en que el deterioro progresivo y el reciente derrumbe evidencian una falta de atención institucional.

El concejal considera que el yacimiento “debería ser un santuario en la comarca” por su valor histórico y simbólico, no solo para Villafranca del Bierzo sino para todo El Bierzo. En este sentido, ha instado a las administraciones competentes a actuar con urgencia, poner en marcha medidas de conservación y trabajar de manera decidida en la puesta en valor de un patrimonio que define como “único e irrepetible”.