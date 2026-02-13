César de la Fuente y Sergio Boixo, doctores Honoris Causa por la ULE, reivindican una mayor inversión en ciencia

César de la Fuente y Sergio Boixo junto a la rectora Nuria González durante su investidura como doctores Honoris Causa por la Universidad de León

El catedrático de la Universidad de Pensylvania (Estados Unidos) César de la Fuente Núñez y el director de computación cuántica de Google, Sergio Boixo Castrillo, ya son doctores Honoris Causa por la Universidad de León (ULE).

Ambos han reivindicado la necesidad de invertir más en ciencia para retornar el talento y han defendido el papel de la universidad pública como un "pilar fundamental" para el desarrollo del conocimiento y para formar a las personas que lideren los avances globales.

Los dos nuevos doctores Honoris Causa de la ULE han coincidido en que el método científico es la herramienta más poderosa de la humanidad para comprender el mundo, tomar decisiones que se basan en la evidencia y acumular conocimiento progresivamente.

El acto de investidura se ha celebrado en el Aula Magna de San Isidoro, donde la ULE ha reconocido a los dos científicos de referencia mundial, con unas trayectorias que ejemplifican, según ha destacado la rectora Nuria González, "cómo la investigación de excelencia, nacida en el ámbito universitario, puede transformar sectores estratégicos y situar al talento formado en León a la vanguardia internacional".

Durante su intervención, Boixo ha reflexionado sobre la misión de la educación y, en concreto, de la universidad. "Un lugar que ofrece oportunidades a todo el mundo y apuesta por la ciencia básica, permitiendo que un guaje de León pueda hoy liderar un grupo de investigación de una de las empresas más importantes del mundo", ha subrayado.

Sus palabras han servido para entender la computación cuántica, una disciplina que invita incluso a replantearse nuestra comprensión de la realidad. Se trata de un ámbito aún en sus primeras etapas y que necesita de tiempo, inversión y perseverancia.

Pero Boixo ha avanzado que, en unos cinco años aproximadamente, se podrán ver las primeras aplicaciones prácticas de esta tecnología en desafíos como la mejora de la salud humana, la crisis energética o el desarrollo de nuevos materiales sostenibles.

El científico también ha apelado a la tradición leonesa del filandón para reivindicar la dimensión colectiva del conocimiento. "La computación cuántica no es el logro de una persona, sino el resultado de un filandón global en el que investigadores de todo el mundo entrelazan saberes", ha añadido.

Por último, ha asumido públicamente el compromiso de mantener activo su vínculo con la ULE, una institución que ha demostrado "cómo puede liderar la transformación tecnológica".

Por otro lado, De la Fuente ha hecho un recorrido por su mapa vital, que se inició en La Coruña, su tierra natal. Allí nació un niño al que le gustaba diseccionar los peces que encontraba en la arena, durante una infancia que le enseñó la importancia de aprender de los errores, tener valentía para preguntar y mantener intacta la curiosidad.

Unas cualidades que, para él, definen al "científico ideal" y ha recordado que la ULE fue un punto de inflexión para él. Fue aquí donde descubrió la biología invisible que condiciona la salud y la enfermedad, se sorprendió con las bacterias y combinó esta disciplina con la química en sus primeros experimentos.

"Hoy no puedo ocultar la felicidad que me embriaga al volver a mi hogar académico, el lugar donde aprendí a pensar y a ejercer como científico, donde comprendí que se puede intervenir en la vida para mejorar", ha apuntado.

Por último, Nuria González ha sido la encargada de clausurar el acto, incidiendo en el compromiso de la ULE por respaldar la curiosidad, poner el conocimiento al servicio de la sociedad y cultivar el talento.

Asimismo, ha agradecido a ambos doctores Honoris Causa que se hayan incorporado a la comunidad universitaria y ofrezcan un modelo de excelencia y compromiso con la ciencia y la sociedad al servicio del progreso.

"La Universidad no es solo un lugar al que se pertenece, es un proyecto que se construye cada día", ha zanjado la rectora.