Susto tremendo en León: se desploma la fachada de una vivienda y cae sobre el tejado de otra en una famosa plaza

Susto tremendo en León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112 en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León después de que se derrumbara la pared de una casa y cayera sobre el tejado de una colindante en la Plaza San Marcelo de León capital.

El suceso se ha producido a las 16:39 horas de la tarde del domingo, 8 de febrero, como han informado las mismas fuentes y desde el 112 se ha dado aviso a los Bomberos de León, a la Policía Nacional, al Centro Coordinador de Emergencias y a la Policía Local.

Como han afirmado desde el 112 no hay que lamentar heridos, tras este suceso que ha acabado por afectar a dos viviendas.

Un susto tremendo, el que se han llevado en la capital leonesa.