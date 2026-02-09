Imagen del derrumbamiento en la Plaza de San Marcelo.

Imagen del derrumbamiento en la Plaza de San Marcelo. Fotografía: Bomberos de León.

León

Susto tremendo en León: se desploma la fachada de una vivienda y cae sobre el tejado de otra en una famosa plaza

El suceso se ha producido en la tarde de este domingo, en la capital leonesa.

Más información sobre sucesos: Se derrumba el muro de una noria del siglo XVIII en un antiguo monasterio de Salamanca

Publicada
Actualizada

Susto tremendo en León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112 en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León después de que se derrumbara la pared de una casa y cayera sobre el tejado de una colindante en la Plaza San Marcelo de León capital.

El suceso se ha producido a las 16:39 horas de la tarde del domingo, 8 de febrero, como han informado las mismas fuentes y desde el 112 se ha dado aviso a los Bomberos de León, a la Policía Nacional, al Centro Coordinador de Emergencias y a la Policía Local.

Ambulancia de SACYL en una imagen de archivo

Como han afirmado desde el 112 no hay que lamentar heridos, tras este suceso que ha acabado por afectar a dos viviendas.

Un susto tremendo, el que se han llevado en la capital leonesa.