Vuelve la polémica a Villamanín con los 26,5 millones del Gordo: detectan intentos de compra de papeletas premiadas

La celebración del Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín César Sánchez - Ical

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha realizado un “aviso muy importante” asegurando que en “los últimos días han sabido por algunas personas que están siendo contactadas para comprar o vender papeletas premiadas”.

Han recalcado que es importante saber que “la compra o venta de papeletas en este momento, no adelanta el cobro ni da ninguna ventaja” ya que el “cobro del premio está sujeto a controles legales de identificación y trazabilidad” para “control fiscal” pero “también está la normativa de prevención de fraudes y blanqueo de capitales”.

Esto exige, como informan desde la Comisión de Festejos, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, “acreditar con claridad quién es el titular real de la papeleta y cómo se adquirió”.

Las transmisiones posteriores sin documentación suficiente “pueden quedar bloqueadas o dar lugar a incidencias” han apuntado, por lo que piden “prudencia y responsabilidad”.

Han recordado que el Código Penal sanciona las conductas dirigidas a ocultar o encubrir el origen real de un premio o a interponer personas para dificultar su identificación como perceptor efectivo.

Señalan que el artículo 301.3 del Código Penal “castiga incluso el blanqueo de capitales por imprudencia, aunque no exista intención directa de cometer el delito”.

Registro presencial

Desde la Comisión de Festejos han dado también los días y las horas previstos para el registro presencial de papeletas.

Serán, en Villamanín, en el Workcenter, el miércoles 11 de febrero de 17 a 19 horas y el sábado, 21 de febrero, de 12 a 14 horas.

En León, en la calle Corredera, número 7 bajo, en las oficinas de ZeLeón, el jueves 12 de febrero de 9 a 11 horas.