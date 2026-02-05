Cae a un embalse bajo las vías del tren en Navatejera: un hombre herido y trasladado al hospital de urgencia

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario tras caer al embalse que hay bajo las vías del tren de la calle Cuco en Navatejera, en la provincia de León, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 19:11 horas, cuando la Sala de Operaciones del 112 ha recibido el aviso y se lo ha trasladado al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que ha coordinado el incidente y localizado el lugar exacto.

Desde la sala se ha dado aviso también a la Policía Local de Villaquilambre, a la Guardia Civil Cos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Además, se ha avisado a ADIF por prevención antes de que los bomberos hayan procedido a rescatar al varón caído al embalse y Sacyl le haya trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de León.