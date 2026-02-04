El PP exige al Gobierno explicaciones por la fisura en un viaducto de la N-120 en El Bierzo y denuncia "abandono"

El PP de León y también el de Ourense, han registrado una iniciativa en el Congreso con el fin de que el Gobierno aclare, con datos y documentación técnica, la existencia y el alcance de una “fisura o grieta” que se ha detectado en “un viaducto de la carretera N-120, en el tramo entre El Bierzo y Valdeorras.

Todo, han asegurado, ante la “preocupación generada y el impacto directo que cualquier incidencia tiene en la seguridad vial y la vida diaria de los vecinos”.

Tanto los parlamentarios leoneses, como los orensanos, han exigido que el Ministerio de Transportes concrete “desde cuándo se tiene constancia del problema” y también “si la fisura está monitorizada” además de “las inspecciones realizadas” y “los parámetros que se controlan” o las “limitaciones de circulación, restricciones de carga o desvíos”.

“Lo que no es aceptable es que el Gobierno pida confianza mientras nuestra comarca acumula señales de deterioro y los bercianos pagamos las consecuencias”, señalan los parlamentarios bercianos Silvia Franco y Jorge García.

“El Bierzo y su entorno están rodeados de infraestructuras sensibles y con actuaciones anunciadas a golpe de titular, como ocurre con el viaducto de Tremor en la A‑6, mientras el Ministro Puente sigue sin ofrecer una respuesta completa y transparente sobre el estado real de este viaducto estratégico”, afirman.

A esta inquietud por los viaductos se suma el “deterioro evidente del firme de la A-6 y de la N-120”. Hablan de “baches y socavones son un síntoma más de una realidad que los bercianos conocemos desde hace tiempo la falta de mantenimiento ordinario, la actuación tardía y la política de “parches” en dos vías esenciales para conectar nuestra comarca, sostener actividad económica y garantizar accesos seguros a servicios y emergencias”.

“El problema no es solo una fisura en el viaducto de la N-120 o el estado del viaducto de Tremor: es el modelo de abandono. Cuando se abandona tanto una carretera, el riesgo lo asumen las familias, los transportistas y quienes necesitan llegar a tiempo a su trabajo, al hospital o a atender una urgencia”, añaden.

Por todo ello, el PP reclama al Gobierno que deje de minimizar incidencias, haga pública la información técnica relevante y priorice inversiones reales en conservación y seguridad vial en las estructuras singulares que conectan nuestra comarca. “La seguridad no puede depender de la improvisación, ni de que se actúe únicamente cuando el problema ya está en los medios”, finalizan.