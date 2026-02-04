La borrasca Leonardo obliga a activar el nivel 1 por nevadas en León: cae la rama de un árbol en un parque de la ciudad

El Ayuntamiento de León ha activado, este miércoles a las 1:15 horas de la madrugada, el nivel 1 de emergencias del Plan Municipal de Nevadas y Viabilidad Invernal para hacer frente al nuevo temporal de nieve y hielo que está afectando a la ciudad.

De esta manera, la Policía Local ha intensificado el control del tráfico para evitar, por un lado, problemas de circulación y también se ha reforzado el Servicio de Limpieza para “garantizar el tránsito en las principales vías de circulación con especial atención a los accesos a centros sanitarios.

Entre ellos, el Hospital de León y el Hospital Monte San Isidro, así como las pasarelas, los colegios u otros puntos prioritarios. También se ha activado a los Bomberos de León y a Protección Civil.

En estos momentos hay trabajando en la limpieza de las calles seis equipos mecánicos y 50 operarios están esparciendo fundentes en distintos puntos de la ciudad.

Caída de una rama en el parque del Cid

Del mismo modo, el temporal ha provocado la caída de una rama en el parque del Cid que impide el tránsito peatonal en un tramo de la calle El Cid. La rama será retirada por los servicios municipales.