El tremendo bocatón de 2,5 kilos y 30 € en un histórico hotel de León: “Nos hemos hecho famosos poco a poco”

Ganty con el bocatón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Hotel Río Cea, que se ubica en la Avenida Míster Universo Juan Ferrero 55, en Puente Almuhey, en la provincia de León lo vuelve a hacer, como ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Ganty, la dueña del local.

El establecimiento hotelero, ubicado a 15 kilómetros de la localidad palentina de Guardo volverá a celebrar su, mítico ya, Concurso del Bocatón, en el que triunfará la persona que se consiga comer un bocadillo de dos kilos y medio en el menor tiempo posible.

Un hotel que es histórico y que tiene 33 años de vida. Cinco de ellos con nuestra entrevistada al frente.

“La idea era la de poner en marcha un concurso que animara a venir al medio rural. Nos hemos hecho famosos poco a poco”, asegura la dueña del hotel en declaraciones a este periódico.

En esta ocasión el concurso para ver quién se come ese bocadillo de dos kilos y medio en menos tiempo va a ser el 21 de febrero. Ya se está promocionando el evento desde el 1 del mismo mes en “busca de la mayor participación posible”.

“Este año va a haber tres premios. En las cuatro ediciones anteriores ha ganado Cristian, la misma persona. Ahora, el primero se va a llevar un cheque de 350 euros, el segundo una cena en el hotel valorada en 60 euros y el tercero una cesta con productos de León que asciende a los 30 euros”, añade nuestra protagonista.

La inscripción al concurso va a costar 18 euros y, todo el que quiera, fuera de concurso va a poder disfrutar de dicha elaboración por 30 euros a lo largo de todo el mes de febrero.

El bocatón del Hotel Río Cea en León. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Dos kilos y medio

“El bocatón pesa dos kilos y medio. Este año no vamos a echar picante, lo pondremos a parte. Tiene pan de la zona de 600 gramos, mayonesa, lechuga, tomate, pechuga de pollo a la plancha, lomo adobado, queso mozzarella, y cuatro huevos, como ingredientes principales”, explica Ganty.

En el concurso del año pasado participaron un total de 15 personas. La idea es que este año haya más participantes en busca de dar un empujón a las actividades que se desarrollan en el mundo rural.

“Nosotros no celebramos el mes del amor, celebramos el del bocatón”, cierra nuestra entrevistada entre risas.