El PP de León prescinde de Suárez-Quiñones en su lista para las elecciones: estos son el resto de los nombres

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una comparecencia en las Cortes Rubén Cacho ICAL

El Partido Popular de León ha deshojado la margarita de los candidatos para las próximas elecciones autonómicas. Así, el Comité Electoral del Partido Popular de León ha aprobado este lunes la lista marcada por una profunda renovación y, sobre todo, por la salida del anterior cabeza de lista y actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La candidatura presenta un alto grado de cambio en sus puestos de salida, ya que solo uno de los cinco primeros nombres repite respecto a los comicios de hace cuatro años.

El relevo más significativo es precisamente la exclusión de Suárez-Quiñones, una figura controvertida dentro del partido por su gestión de los incendios este pasado verano y hasta ahora referente del PP leonés en las autonómicas.

Su ausencia de la lista no cierra, sin embargo, la puerta a su continuidad en el Ejecutivo autonómico, ya que el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dejado abierta la posibilidad de que vuelva a formar parte del Gobierno como consejero.

La cabeza de cartel por la provincia será finalmente María José Álvarez Casais, exconcejala del Ayuntamiento de León hace más de una década, una apuesta personal de Mañueco anunciada la pasada semana. Su designación refuerza el peso femenino de la candidatura, aunque con perfiles de escaso recorrido político reciente.

En el segundo puesto figura Neftalí Fernández Barba, natural de Ponferrada y vinculado a la estructura orgánica del partido en la comarca de El Bierzo, que gana así protagonismo con dos representantes entre los cinco primeros puestos.

La tercera posición la ocupa Elena Bollo de Miguel, neumóloga y directora de Atención Especializada del Hospital de León, un perfil profesional del ámbito sanitario sin experiencia política conocida. Su nombre llegó a sonar incluso como posible número uno de la lista, una opción que finalmente no se ha materializado.

El cuarto lugar lo ocupa el único nombre que repite respecto a la candidatura de 2022, Antonio Jaime Mendoza, procurador en las Cortes de Castilla y León y alcalde de Oseja de Sajambre, que vuelve a ejercer como referente del municipalismo leonés. El quinto puesto es para Olga Natalia Pérez Rodríguez, también de Ponferrada, consolidando el contrapeso berciano en la lista.

Con esta combinación, el Partido Popular de León presenta una candidatura que “mezcla renovación, perfiles técnicos y experiencia institucional”, al tiempo que marca distancias con etapas anteriores mediante la exclusión de Suárez-Quiñones de los puestos de salida.

Lista completa del PP de León a las elecciones autonómicas:

María José Álvarez Casais

Neftalí Fernández Barba

Elena Bollo de Miguel

Antonio Jaime Mendoza

Olga Natalia Pérez Rodríguez

Roberto González Barrero

Laura Torralba García

Julio Arias Escudero

María Camino Lozano García

Esteban González Pablos

Amparo García García

Borja González Garzón

Tamara Castro Carrera