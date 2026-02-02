Una pequeña pedanía de León, de apenas 50 habitantes, celebra la llegada de familias de Estados Unidos o Corea

Era este domingo, 1 de febrero, se ha celebrado en la pedanía astorgana de Santa Catalina de Somoza la festividad de San Blas. Pasa por ser una localidad leonesa de apenas 46 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2024.

El alcalde José Luis Nieto, el concejal de pedanías Amando Alonso y el concejal de Atención al Ciudadano, Ángel Blanco, han acompañado al primer edil pedáneo, Vicente Pastor en la festividad.

Todo el pueblo ha salido en precesión y misa, al son del tamborín y la flauta maragata, y de las inconfundibles castañuelas, para finalizar la mañana de actos con un convite para todo aquel que ha deseado asistir.

Desde el Ayuntamiento de Astorga han indicado que la pedanía, Santa Catalina de Somoza, en los últimos años, se ha ido recuperando de la despoblación, asentando una serie de familias de diferentes países.

Entre ellos de Estados Unidos, Países Bajos y Corea, que gracias al Camino de Santiago se han asentado en la localidad astorgana.

Cabe resaltar que en el lugar, y con el fin de que este asentamiento de familias vaya a más, se están arreglando muchas casas para que el aumento de población continúe.