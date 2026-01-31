Susto en San Andrés del Rabanedo: el temporal provoca el derrumbe de un muro

Las intensas nevadas y lluvias de los últimos días han debilitado la estructura de un solar privado. El Ayuntamiento estima que el tráfico rodado podrá restablecerse a partir de las 13:00 horas.

La combinación de nieve y lluvia que ha azotado la zona en las últimas jornadas ha tenido consecuencias materiales esta mañana en el municipio. Alrededor de las primeras horas del día, un muro de tapial perteneciente a un solar privado en la calle Zorita se ha venido abajo, dejando restos de la estructura sobre la vía pública.

Afortunadamente, al tratarse de una calle de escaso tránsito, el incidente se ha saldado sin heridos ni daños en vehículos o mobiliario urbano.

Inmediatamente tras el aviso, los servicios municipales se han personado en el lugar para evaluar los daños y asegurar el perímetro.

En estos momentos, la calle Zorita se encuentra cortada al tráfico para facilitar las labores de los operarios municipales. El plan de actuación sigue estos puntos:

El Consistorio trabaja ya en contactar con los dueños del solar afectado para informarles de la situación. Las tareas de retirada de escombros ya están en marcha.

Además avisa de que si los trabajos avanzan según lo previsto, la calle se reabrirá a los vehículos a las 13:00 horas. Una vez despejada la calzada, las labores continuarán en la acera para garantizar la total seguridad de los peatones.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ruega a los vecinos que extremen la precaución al circular por las inmediaciones hasta que la zona quede totalmente despejada.