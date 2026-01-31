El primer reality de YouTube en España nació en León: 10 años después llega el esperado reencuentro

La ciudad de León se ha convertido este fin de semana en el punto de encuentro de tres nombres propios del audiovisual del noroeste peninsular que comparten mucho más que una amistad profesional.

El actor y comunicador leonés Héctor Arteaga ha recibido en la capital a los intérpretes gallegos Daniel Iglesias y David Pedre, en una reunión que ha despertado el interés del sector por su evidente carga simbólica: se cumplen diez años del primer reality de YouTube en España, Una chica para Pedre, proyecto pionero en el que los tres trabajaron juntos. "Mucho antes que La Casa de los Gemelos", apuntan.

Durante su estancia, los tres profesionales han sido vistos recorriendo enclaves emblemáticos como el Barrio Húmedo, el Romántico y otros puntos clave de la ciudad, en un ambiente distendido que ha servido para compartir impresiones sobre la evolución de la industria audiovisual y explorar posibles vías de colaboración futura.

Héctor Arteaga, en la imagen más grande, junto a Daniel Iglesias y David Pedre.

León vuelve así a situarse como espacio de conexión creativa entre Galicia y Castilla y León, dos territorios históricamente unidos en lo cultural y lo artístico.

Un proyecto que marcó época

El encuentro cobra especial relevancia al coincidir con el décimo aniversario de Una chica para Pedre, considerado por muchos como el primer reality concebido específicamente para YouTube en España, adelantándose a formatos posteriores que hoy se consideran referentes del entretenimiento digital. Un experimento rompedor que abrió camino a una nueva forma de consumir contenido audiovisual mucho antes del auge de los creadores y plataformas actuales.

Héctor Arteaga, anfitrión del reencuentro, es actor, locutor y gestor de eventos con una sólida carrera en ficción nacional y autonómica. Ha participado en producciones como La Unidad (Movistar+), El final del camino (TVE) o El Faro, además de ser un rostro habitual de la TVG en series como Libro de familia y Pazo de Familia. Comprometido con la promoción cultural de León, Arteaga mantiene una intensa labor de difusión del territorio en el sector audiovisual.

Daniel Iglesias, director y actor gallego de reconocido oficio, ha desarrollado su carrera en algunas de las producciones más emblemáticas de Galicia, con incursiones en la ficción nacional y una destacada participación en realities del Grupo Mediaset España, aportando siempre una mirada creativa y técnica al formato.

David Pedre, uno de los rostros más populares del universo reality, alcanzó gran notoriedad nacional en programas de prime time como Un príncipe para Corina o Campamento de Verano. Su estilo directo, su versatilidad y su conexión con el público lo han convertido en un referente del entretenimiento y el humor gallego contemporáneo.

Más allá del valor emocional, este encuentro apunta a posibles sinergias creativas que podrían materializarse próximamente.