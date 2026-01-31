Un incendio de madrugada en Ponferrada provoca dos intoxicados por humo

Dos personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo en la madrugada de este viernes a sábado a consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de Ponferrada, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se produjo en torno a las 1.42 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió un aviso alertando de la presencia de fuego en una vivienda de dos plantas. El incendio, según las primeras informaciones, se habría originado en un sofá.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Municipal y Nacional de Ponferrada, una dotación de los Bomberos y los servicios sanitarios de emergencia.

Estos últimos atendieron a dos personas de mediana edad afectadas por la inhalación de humo y procedieron a su traslado al Hospital del Bierzo.