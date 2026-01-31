Bomberos de Ponferrada en una foto de archivo

León

Un incendio de madrugada en Ponferrada provoca dos intoxicados por humo

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Municipal y Nacional de Ponferrada, una dotación de los Bomberos y los servicios sanitarios de emergencia.

Dos personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo en la madrugada de este viernes a sábado a consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de Ponferrada, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se produjo en torno a las 1.42 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió un aviso alertando de la presencia de fuego en una vivienda de dos plantas. El incendio, según las primeras informaciones, se habría originado en un sofá.

Estos últimos atendieron a dos personas de mediana edad afectadas por la inhalación de humo y procedieron a su traslado al Hospital del Bierzo.