La agroalimentación, motor de León: supone el 15% del PIB provincial y genera 15.000 puestos de trabajo

El Ayuntamiento de León, junto a la Diputación, han firmado un convenio para dar un impulso al sector agroalimentación de la provincia.

Un acuerdo que ha sido rubricado en el Palacio de los Guzmanes este viernes, 30 de enero, en el que han estado presentes el alcalde de León, José Antonio Diez y también el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel.

“Es un punto de partida esencial para mejorar, digitalizar y promocionar la gestión de los productos de León”, ha afirmado Diez, ensalzando la labor de ambas entidades y asegurando que esa colaboración “tendrá beneficios evidentes para empresas del sector y para los ciudadanos y consumidores últimos.

Gracias a este convenio, el Ayuntamiento de León pone a disposición de la institución provincial para su uso almacenes, lockers y espacios para que el Mercado del Conde Luna sea un escaparate y punto de distribución de los Productos de León.

Asimismo, el Consistorio de la capital leonesa cede a la Diputación el uso de los equipamientos y componentes del almacén robotizado ubicado en las instalaciones de Mercaleón y, por último, facilita la celebración de la feria de promoción y distribución de Productos de León más importante mediante la cesión de uso del Palacio de Exposiciones y Congresos en la primera quincena del mes de octubre, fecha elegida para su celebración habitual.

“El Ayuntamiento de León, como ha hecho siempre, facilitará la difusión, promoción, comunicación y comercialización de la marca Productos de León mediante la colaboración que se fije en acciones promocionales conjuntas, cesión de espacios o cualquier otra herramienta”, ha incidido Diez.

“Creo que hemos dado un paso adelante importante en la colaboración y el trabajo conjunto que, como decía, beneficiará a los productores, a los profesionales de la hostelería y hotelería como consumidores y al consumidor último que tendrá más fácil el acceso a los productos en mejores condiciones de distribución”, ha concluido José Antonio Diez.

Por su parte, Gerardo Álvarez Courel ha destacado que con este acuerdo que se ha formalizado hoy “vamos a facilitar la promoción y adquisición de los productos de León que, como todos sabemos, son parte de nuestra identidad, de nuestra provincia y de nuestra economía y, sin duda, la mejor forma de promocionarnos y darnos a conocer fuera de la provincia”.

Además, ha reseñado la relevancia de este sector que “supone más del 15% del PIB provincial, más de 15.000 puestos de trabajos y es un importante motor económico para la provincia”.