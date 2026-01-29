Villamanín activa la web para registrar las papeletas y repartir los 26,5 millones del polémico Gordo de Navidad

La Comisión de Festejos de Villamanín, ha anunciado a través de su sexto comunicado que ya está operativa la web para registrar las papeletas y repartir los 26,5 polémicos millones de euros del Gordo de la Lotería de Navidad.

“Por fin contamos con una herramienta segura, sencilla e intuitiva que permite realizar todo el proceso de forma ordenada y con plenas garantías”, han asegurado a través del escrito.

En la web, habilitada desde este jueves, 29 de enero, se podrán encontrar instrucciones claras y detalladas para completar el registro correctamente. También un apartado de preguntas y respuestas para resolver las dudas más habituales, que han recomendado “leer con calma antes de iniciar el registro”.

La Comisión de Festejos de Villamanín ha añadido que el registro en la plataforma “es obligatorio” para “poder reclamar y cobrar el premio” a través del procedimiento gestionado por la asociación, como se ha venido explicando desde el inicio.

“Este sistema es la única vía oficial y válida y garantiza la identificación de los titulares, la seguridad del proceso y la igualdad de trato para todos”, han asegurado desde la Comisión de Fiestas.

Además, han apuntado que “próximamente” informarán de “fechas, horarios y lugar en el que se podrá hacer el registro presencial con soporte de la empresa informática, tanto en Villamanín como en León”.

Han rogado, además, que “no se envíen fotos de papeletas ni documentación personal por otros medios” y que “se sigan exclusivamente los canales oficiales”.

Ante cualquier novedad relevante se comunicará a través de otro comunicado.