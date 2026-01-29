La ULE busca voluntarios para un ensayo sobre el consumo de alcohol: se reduce un 30% entre los mayores

La Universidad de León participa en un ensayo clínico que es pionero en Europa en busca de aclarar, con la máxima evidencia científica, cuál es la mejor recomendación para las personas que consumen alcohol: la abstinencia total o un consumo muy moderado y controlado.

El proyecto lleva el nombre de Unati (University ef Navarra Alumni Trialist Initiative), financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y liderado por el doctor Miguel Ángel Martínez-González, que cuenta con la participación del grupo de investigación en Interacciones Gen-Ambiente y Salud (GIIGAS) de la ULE

Está dirigido por el catedrático Vicente Martín, que coordina la participación de investigadores de Castilla y León y Galicia.

Unati es un ensayo clínico en el que los participantes se asignan a dos grupos de intervención: uno orientado a la abstinencia del consumo de alcohol y otro centrado en la reducción progresiva y controlada del consumo.

Ambos grupos cuentan con el apoyo de un equipo multidisciplinar formado por médicos, nutricionistas y profesionales de la psicología, que ofrecen pautas personalizadas apoyadas en herramientas tecnológicas.

A través de un seguimiento personalizado, el estudio evalúa el efecto de estas estrategias sobre distintos indicadores de salud, con el objetivo de generar evidencias sólidas que permitan a los profesionales sanitarios ofrecer recomendaciones basadas en datos científicos fiables.

Hasta el momento, cerca de 7.000 personas de toda España se han incorporado al proyecto, y los primeros análisis, según detalla Vicente Martín, muestran resultados prometedores, con una reducción media del 30% en el consumo de alcohol entre los participantes, lo que refleja el impacto positivo de un acompañamiento sanitario estructurado y continuado.

Desde la Universidad de León, el grupo GIIGAS ha captado ya a 170 participantes en el ámbito de Castilla y León y el noroeste peninsular, contribuyendo de forma activa a un proyecto que aspira a alcanzar los 10.000 voluntarios en todo el país.

En este contexto, la Universidad de León invita a la comunidad universitaria a participar en este estudio, dirigido a hombres de entre 50 y 70 años y mujeres de entre 55 y 75 años que no sean abstemios y presenten un consumo de entre 3 y 40 bebidas alcohólicas semanales.

Las personas voluntarias se integrarán en un programa de atención sanitaria personalizada de alto nivel y contribuirán al avance del conocimiento científico en un ámbito clave para la salud pública.

Con su participación en el proyecto UNATI, la Universidad de León refuerza su compromiso con la investigación biomédica de impacto social, contribuyendo a generar conocimiento científico de alto nivel que permita mejorar las recomendaciones en salud pública y promover estilos de vida más saludables basados en evidencias sólidas.