Causó una gran alarma social: cazado un hombre de 54 años tras dañar 38 vehículos en Santa María del Páramo

La Guardia Civil de Santa María del Páramo ha detenido, este miércoles 28 de enero, a un hombre de 54 años de edad, como presunto autor de un delito de daños continuados a un total de 38 vehículos estacionados en unas calles céntricas de la localidad.

Unos hechos que tuvieron lugar en la madrugada del 26 de enero, cuando el autor, presuntamente, pinchó de forma indiscriminada los neumáticos de 38 vehículos que se encontraban estacionados en diferentes calles céntricas de la localidad.

Los hechos causaron una gran alarma social en la comarca del Páramo, y gracias a la rápida actuación de la Guardia Civil de Santa María del Páramo, han podido ser esclarecidos los hechos inmediatamente y detener al presunto autor

El mismo también está relacionado con otros dos delitos de daños - quema de un contenedor y daños en el cristal de una ventana - ocurridos en la misma población.

Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza. Plaza nº1.