El pueblo de CyL donde ‘siempre’ toca el Gordo de Navidad también salta de alegría con la Once y 105.000 €

El Cupón Diario de la Once ha dejado en Boñar un gran premio que asciende a 105.000 euros, correspondientes al sorteo que se ha celebrado este martes, 27 de enero.

El vendedor que ha sido el encargado de repartir la suerte es José Manuel Lario García, centinela de la ilusión que ha vendido tres boletos por TPV con un premio de 35.000 euros cada uno.

Todo, correspondiente al sorteo del 27 de enero y que ha repartido en Boñar (León) esta importante cantidad de dinero y de ilusión en la zona en la que ejerce su labor como vendedor de productos de juegos Once.

El Cupón Diario de la Once pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.