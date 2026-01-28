La fiesta de Castilla y León donde han estado Aznar, Zapatero o Bertín ya es de Interés Turístico Internacional

El Festival del Botillo de Bembibre, uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos de Castilla y León, ha alcanzado un nuevo hito en su historia: ha sido declarado oficialmente Fiesta de Interés Turístico Internacional. La resolución de la Secretaría de Estado de Turismo, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), culmina un largo proceso administrativo que reconoce la proyección y singularidad de esta celebración centenaria.

La próxima edición, la LIII, se celebrará el 7 de febrero de 2026, consolidando al festival como uno de los grandes referentes del turismo gastronómico y cultural de España.

Para esta edición, el festival contará con la presencia del periodista José Ribagorda como mantenedor, cargo de honor que ejerce como maestro de ceremonias y embajador del botillo.

La actuación musical será a cargo de la cantante Ruth Lorenzo, garantizando un espectáculo vibrante para los asistentes.

La Semana Cultural, que se desarrolla en los días previos, estará dedicada a los voluntarios, con exposiciones, mesas redondas y conferencias que reconocen su labor en la organización de este gran evento. Además, el 4 de febrero actuará el humorista Alex O'Dogherty, combinando gastronomía y cultura con entretenimiento de primer nivel.

Botillo

Como ya es tradición, la programación del fin de semana grande del botillo incluirá las Jornadas de pinchos de Botillo y la Feria Agroalimentaria, espacios que permiten a visitantes y vecinos degustar productos locales y conocer la riqueza culinaria del Bierzo.

Historia

El Festival del Botillo se celebra desde 1973, durante la alcaldía de Alberto Blanco Riego, aprovechando la coincidencia con la Salida del Santo, fiesta comarcal que se celebra cada siete años. La iniciativa surgió de un grupo de amigos que quiso degustar el producto más típico de Bembibre, el botillo, y que en su momento contó con 196 comensales.

El verdadero impulso del festival llegó en 2008, cuando la Secretaría de Estado de Turismo le otorgó la categoría de Fiesta de Interés Turístico Nacional, ampliando su proyección más allá de Castilla y León y consolidando su reconocimiento a nivel nacional. La declaración subraya la capacidad del festival de movilizar a toda la comunidad y su valor como manifestación cultural.

Los actos iniciales se celebraban en el Cinema Paz, y desde entonces, el festival ha pasado por diversos escenarios como la Obra Social y Cultural de Caja España, el Teatro Municipal Benevivere y, desde 2007, el Pabellón Manuel Marqués Patarita, con excepciones puntuales como la edición de 2011 en el Bembibre Arena.

Homenajeados y mantenedores históricos

Desde su creación, el mantenedor ha sido la figura central del festival, un cargo de máximo honor reservado a personalidades destacadas en distintos ámbitos. Entre ellos se encuentran presidentes del Gobierno como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Juan Vicente Herrera

Figuras de la comunicación, literatura y artes, como José Ribagorda (2026), Sonsoles Ónega (2025) y Lourdes Maldonado (2024). Artistas y músicos: José Mercé, Bertín Osborne, Café Quijano, Marta Sánchez, Shaila Dúrcal, Carlos Núñez. Humoristas y magos: Leo Harlem y René Lavand.

Ediciones recientes han demostrado el creciente interés por el festival. En 2016, se superó la barrera de 1.100 comensales; en 2017, con Vicente del Bosque como mantenedor, las entradas se agotaron en apenas seis horas, alcanzando 1.200 comensales.

En 2023, la Gala del 50 Aniversario reunió a más de 1.800 personas, marcando un récord histórico.

Reconocimiento internacional

El 23 de octubre de 2025, el Ministerio de Industria y Turismo confirmó que el Festival del Botillo cumplía todos los requisitos para recibir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, el máximo reconocimiento a nivel mundial para una celebración cultural y gastronómica.

Con esta distinción, Bembibre consolida su posición en el mapa del turismo gastronómico internacional, promoviendo no solo el botillo como producto estrella, sino también la cultura y tradiciones de la comarca del Bierzo.

Con cada edición, el Festival del Botillo de Bembibre combina gastronomía, cultura, entretenimiento y turismo, atrayendo visitantes de toda España y consolidando su identidad única como fiesta de referencia internacional.