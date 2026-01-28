La Bonoloto reparte fortuna en un pueblo de León con un premio de categoría
En primera categoría (seis aciertos) no ha habido boletos acertantes y con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.
La Bonoloto ha dejado este miércoles dos premios de segunda categoría, con un premio unitario de 79.182,06 euros.
Los dos boletos acertantes han sido validados, uno de ellos en la localidad de Columbrianos (León). En concreto, en el despacho número 45235, situado en Las Eras, 6. El segundo de ellos procede de Puerto Real (Cádiz) del despacho ubicado en Concepción, número 61.
