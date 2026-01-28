Adiós a las chimeneas de la central térmica de Compostilla II: ya hay fecha para la voladura

El proceso de desmantelamiento de la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil, alcanzará un punto de inflexión el próximo jueves 12 de febrero.

Endesa ha confirmado que ese día, a partir de las 13:00 horas, procederá a la demolición mediante voladura controlada de las dos chimeneas restantes y del edificio de tolvas, completando así una fase clave tras el derribo de las torres de refrigeración realizado en agosto del pasado año.

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil ha hecho público un bando detallando el protocolo de seguridad para tal demolición. El operativo comenzará a las 9:00 horas con el establecimiento de un perímetro de exclusión de 400 metros, cuya evacuación deberá completarse antes de mediodía.

Asimismo, se realizarán cortes en las vías de comunicación externas, estimándose que el tráfico no se restablecerá hasta las 14:30 horas, una vez que los técnicos verifiquen la seguridad de la zona tras las explosiones.

La señalización acústica previa al disparo final contempla un tono largo de sirena a las 12:55 horas, seguido de tres señales cortas. A las 13:00 horas exactas se activarán las cargas para derribar unas estructuras que han definido el paisaje de la comarca del Bierzo durante décadas.

Sin embargo, el anuncio ha reavivado el conflicto. La plataforma Bierzo Ya ha reaccionado con dureza, calificando el derribo como un "acto terrorista contra el patrimonio minero". Desde este colectivo expresan su “indignación y rabia” en un proceso en el que la comarca “va camino de una desaparición sin precedentes y sin hacer nada por resolverlo”, señalan.

Además, la Plataforma ha enviado un escrito a la Consejería de Medio Ambiente en el que explica “los problemas de salud que la demolición aportará a Ponferrada y los pueblos aledaños”.