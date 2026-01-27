La Universidad de León 'ficha' un helicóptero de la Guardia Civil: “Es una oportunidad única para aprender”

La Universidad de León incorpora un helicóptero BO-105 de la Guardia Civil como recurso docente para Ingeniería Cedida

La Universidad de León (ULE) ha reforzado sus recursos didácticos con la incorporación de un helicóptero BO-105 de la Guardia Civil, una aeronave que, tras más de cuatro décadas de servicio operativo, inicia ahora una nueva etapa al servicio de la formación universitaria.

El helicóptero se integrará en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial como herramienta de aprendizaje para los estudiantes, especialmente del grado en Ingeniería Aeronáutica.

La aeronave, que formó parte de la Unidad Aérea de León entre los años 2013 y 2017, estuvo en activo desde su creación en 1983 hasta marzo de 2024.

Tras su retirada del servicio, el helicóptero ha sido cuidadosamente preparado para su uso académico, desprovisto de todas las piezas reutilizables e inhabilitado para el vuelo, garantizando así su adaptación a fines exclusivamente formativos.

Durante el acto de presentación, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, destacó el valor pedagógico de esta incorporación, subrayando que se trata de “una oportunidad única de aprendizaje que no se encuentra en los libros ni en los simuladores”, y que permite acercar la formación universitaria “a la realidad profesional del sector aeronáutico”.

Cesión del helicóptero por parte de la Guardia Civil

González quiso agradecer la colaboración permanente de la Guardia Civil y el impulso de la Dirección de la Escuela de Ingenierías para reforzar el compromiso de la ULE con la excelencia docente.

Uno o dos pilotos y hasta tres pasajeros

El helicóptero BO-105 es una aeronave versátil y robusta, capaz de transportar uno o dos pilotos y hasta tres pasajeros, o una carga de hasta 1.000 kilogramos.

Según explicó el teniente coronel jefe accidental de la Comandancia de León, César Sánchez Sutil, alcanza una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora, un techo de vuelo superior a los 5.000 metros y cuenta con un depósito de combustible de 560 litros.

Durante su etapa operativa en León, la aeronave participó en numerosas misiones de rescate en montaña, búsqueda de personas desaparecidas y labores de vigilancia aérea desde la base de La Virgen del Camino, convirtiéndose en un referente en la historia reciente de la Guardia Civil.

Por su parte, el director de la Escuela de Ingenierías, Joaquín Barreiro, destacó que la incorporación del helicóptero supone “un recurso de enorme valor para la formación de nuestros estudiantes”, ya que permitirá complementar los simuladores con equipos reales que los alumnos podrán analizar y estudiar de forma directa.

Además, explicó que su uso no se limitará a la Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, sino que también beneficiará a titulaciones como Ingeniería Mecánica, abordando aspectos relacionados con estructuras, materiales, mantenimiento, aeronavegabilidad y aerodinámica.

La rectora de la ULE, Nuria González, en el acto de presentación de la aeronave,

Con esta nueva incorporación, la Escuela de Ingenierías de la ULE amplía su conjunto de recursos docentes de alto nivel, que incluye bancos de ensayo de motores, túneles de viento y un simulador de vuelo, consolidando al grado en Ingeniería Aeronáutica como un referente nacional en formación tecnológica avanzada.

El acto contó con la participación del subdelegado de Defensa en León, el coronel Juan Carlos Trujillo; el capitán jefe de la Unidad Aérea de León, Mario Romero Vicente; el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández; así como miembros del equipo directivo de la Escuela de Ingeniería y estudiantes de las titulaciones de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica.