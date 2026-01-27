Nuria Rubio pone en el punto de mira al alcalde de León por su "vínculo muy especial” con Quiñones: "En el PSOE no gusta"

Los candidatos del Partido Socialista de León a las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio y Benjamín Fernández, informan sobre la actualidad política Campillo ICAL

El PSOE ya tiene oficialmente su Emiliano García-Page en Castilla y León. La vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León y candidata por León a las próximas elecciones autonómicas, Nuria Rubio, ha situado este martes en el foco político al alcalde de León, José Antonio Diez, por lo que considera una relación de excesiva cercanía con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el popular Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Rubio trasladó su “sorpresa” ante lo que describió como “un vínculo muy especial” entre ambos dirigentes, hasta el punto de recordar que el propio regidor leonés llegó a afirmar del consejero que “es el mejor político que tiene León fuera de sus fronteras”.

Una valoración que, según ha subrayado en declaraciones recogidas por la agencia Ical, “ni entiende ni comparte” y que, a su juicio, “no representa lo que quieren los ciudadanos”.

Aunque reconoció que el alcalde de León “es libre de opinar y decir lo que quiera”, la dirigente socialista fue clara al marcar distancias desde el partido: “en el PSOE no gusta eso”.

En esa línea, añadió que no comprende “que una persona que tiene un cargo de responsabilidad tan importante como la Alcaldía de León esté tan cercano al PP y a sus actitudes que al PSOE”, si bien insistió en que se trata de una decisión personal del propio regidor.

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de tensiones internas previas dentro del socialismo leonés.

Cabe recordar que José Antonio Diez ha protagonizado enfrentamientos abiertos con la ejecutiva provincial del PSOE de León, encabezada por Javier Alfonso Cendón, y que en los últimos años se ha consolidado como una voz incómoda y crítica con el sanchismo, una posición que le ha situado en paralelo a perfiles como el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Esa trayectoria crítica dentro del partido explica, en parte, que ahora desde sectores del propio PSOE se le reproche una supuesta proximidad al PP, especialmente en un momento de alta polarización política y de cierre de filas interno ante el ciclo electoral que se avecina.

Frente a la figura del alcalde de León, Rubio quiso destacar que “el resto de compañeros” del partido están “comprometidos” con “defender un proyecto socialista para que el PSOE gobierne”, convencida de que “cuando el PSOE gobierna, a los ciudadanos les va bien”.

Un mensaje que refuerza el tono político de la precampaña en León y evidencia que, más allá del enfrentamiento con el PP, el PSOE afronta también debates internos sobre liderazgo, lealtades y estrategia en la Comunidad.