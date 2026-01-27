Correos inicia 7 "pruebas piloto" en Castilla y León: "No buscan eficiencia, quieren ahorrar costes para arreglar las cuentas"

Correos ha iniciado la implantación de 71 "pruebas piloto", siete de ellas en Castilla y León, que forman parte de un "plan estatal deliberadamente oculto" estructurado en cinco fases que darán paso a una reorganización del servicio que CC.OO. cree que "provocará un grave desorden, con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones".

A través de un comunicado, la delegación del sindicato en León ha señalado que el llamado "nuevo modelo operativo" es una estrategia que "no busca eficiencia operativa ni mejorar el servicio público sino ahorrar costes para arreglar las cuentas de la empresa" y ha amenazado con movilizaciones.

En este sentido, han explicado que la intención de Correos de implantar la Unidad de Distribución de Ponferrada "no es un experimento aislado, sino la antesala de un cambio estructural diseñado por la Presidencia y la Dirección de la empresa para aplicarse en todas las carterías, unas 2.500 en todo el país, con graves consecuencias laborales y servicio público".

De esta manera, han subrayado que este cambio afecta a cerca de 28.000 carteros y carteras, implicando "notables impactos laborales, cierres de centros, traslados y cambios de localidad y recorte de empleo".

El hecho de impulsar 71 "pruebas piloto", con siete de ellas en la Comunidad, es una distribución que para el sindicato "no es casual y evidencia que el equipo que dirige Pedro Saura, bajo la coartada de una supuesta fase experimental, está tratando de extender, posteriormente, este modelo al conjunto de las cerca de 2.500 carterías del país".

En León, existen actualmente 24 carterías, con un impacto directo sobre 290 trabajadores y trabajadoras. "Este modelo alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales", han avisado.

Todo ello, traduciéndose en un "caos operativo en un momento especialmente sensible, comprometiendo la correcta prestación del servicio postal público en plena preparación de los procesos de elecciones autonómicas que se avecinan".

Asimismo, han denunciado que el "nuevo modelo operativo" se está "imponiendo de manera unilateral y opaca", a través de estas "pruebas piloto aplicadas de facto y a espaldas de la negociación colectiva".

Además, han apuntado que se está haciendo "sin documentación previa ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad".

"Introduce recorridos diarios variables impuestos por algoritmos y normaliza la no cobertura de ausencias, implantando una política de contratación 'cero' que traslada la carga de trabajo a la plantilla existente, agravando un ajuste de empleo que ya es insostenible", han precisado.

Ante todo ello, han lamentado que la situación "no va de modernización ni de eficiencia", sino que es una cuestión de "ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público".

Y es que CC.OO. ha señalado que la reorganización "viene acompañada de cierres y concentraciones de centros, con traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada, especialmente hacia la tarde".

El sindicato exige la paralización "inmediata" de todas estas "pruebas piloto" y que se abra una negociación estatal "real", pero también que se "demuestre que el modelo actual de reparto no es válido".

Mientras tanto, el sindicato ha anunciado que seguirá defendiendo que el modelo vigente "es el que debe mejorarse", según recoge el espíritu del acuerdo marco firmado en 2024.

También reclaman que se ponga sobre la mesa el plan de incentivos y la reducción de la jornada a 35 horas, "compromisos pendientes que la empresa sigue incumpliendo".

Ahora bien, si Pedro Saura "persiste en esta deriva e intenta imponer la reconversión sin negociación", CC.OO. va a activar la vía judicial y la movilización sindical "frente a los incumplimientos de los acuerdos y la imposición de una reestructuración salvaje".