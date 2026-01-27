Colapsa un edificio abandonado en el centro de Ponferrada: seis coches bajo los escombros y todo apunta a las fuertes lluvias

Derrumbe del edificio en el centro de Ponferrada César Sánchez / ICAL

Ponferrada ha amanecido hoy sobresaltada tras el derrumbe de un edificio abandonado, que se utilizaba como garaje, situado en la avenida de Compostilla.

Los bomberos recibieron una llamada a las 7:05 horas de este martes avisando del colapso del edificio, tras caerse el tejado, que ha afectado a seis vehículos: dos en el exterior del inmueble con daños leves y 4 en el interior que se encuentran atrapados por la estructura colapsada.

Aunque en estos momentos se desconocen las causas del derrumbe de este edificio muy deteriorado, todo apunta a las intensas lluvias caídas en los últimos días, especialmente tras una noche en la que no ha parado de llover en Ponferrada.

Zona acordonada tras la caída del edificio en el centro de Ponferrada César Sánchez / ICAL.

Además, se ha acordonado la zona y se han cortado las calles aledañas del centro para permitir las labores de retirada y la entrada de maquinaria pesada, por lo que se han cerrado al tráfico la Avenida de Compostilla, la calle Embalse Bárcena y la calle El Castro.

Según fuentes municipales, el edificio es propiedad del empresario leonés Martínez Núñez y se le ha requerido varias veces desde el consistorio ante el mal estado del edificio en ruinas.

Labores de retirada de escombros con maquinaria pesada César Sánchez / ICAL

El alcalde de León, José Antonio Diez, se ha acercado hasta el lugar a primera hora de la mañana y en estos momentos se están llevando a cabo las labores de retirada de escombros y posteriormente se elaborará un informe para determinar las causas.