Exigen la integración de FEVE con vehículos ferroviarios en León: “Es clave para el desarrollo de la provincia”

El Grupo de Unión del Pueblo Leonés en la Diputación de León registró una moción para su debate en el próximo pleno en la que se insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que la integración de Feve en la capital se lleve a cabo a través de vehículos ferroviarios, “ya que la opción de los autobuses eléctricos no es la solución”.

De la misma forma, en el documento se refleja que “esta integración debe ejecutarse con la licitación y compra de los trenes destinados al efecto para conseguir la plena integración”.

El grupo leonesista en la institución provincial explica que, a pesar de que el pasado mes de abril la Diputación se aprobó una declaración institucional exigiendo al Ministerio que se llevara a cabo la compra de esos vehículos ferroviarios, Adif confirmó el 4 de diciembre que ya ha contratado e iniciado la redacción del estudio para una solución de movilidad sostenible que utilizaría autobuses en el tramo que une La Asunción y Padre Isla.

Ante esto, UPL recriminó a los responsables del Ministerio que “a pesar de que en meses y años anteriores aseguraron que el tren llegaría a la ciudad y que el problema era estrictamente reglamentario”, ahora afirman que “el problema es la compra de los vehículos, algo que en su momento ya existió, revocándose el contrato para su adquisición, aunque ya estaban construidos y previstos para su entrega”.

Para UPL, la opción de los autobuses eléctricos obliga a los usuarios “al trastorno de la pérdida de tiempo por la necesidad de un transbordo”. “Desde Adif afirman que es una solución provisional, cuando todos sabemos que las provisionalidades en León como ha pasado con la estación de Adif, resulta que se convierten, lamentablemente, en definitivas”, añadieron,

La moción también advierte que, “en modo alguno se puede admitir la pretensión del Gobierno y del Ministerio de Transportes”, por lo que se unieron a los ayuntamientos de todo el recorrido de la línea, así como a la reivindicación de la plataforma en defensa de Feve.

“La importancia de este servicio de transporte es clave para el desarrollo de la provincia, ya que se trata de un trayecto que comunica todos los núcleos rurales de la Montaña Oriental, una de las zonas más afectadas por la despoblación, y, con la opción del Ministerio, el número de viajeros se reducirá paulatinamente”, pusieron de relieve.

Finalmente, los leonesistas instaron a la Junta de Castilla y León a que se pronuncie también a favor de la misma integración con vehículos ferroviarios.