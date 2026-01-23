El PP pide el auxilio de la Junta para garantizar que el tren de FEVE llegue al centro de León

La llegada del tren de FEVE al centro de León vuelve a situarse en el centro del debate político provincial. El Partido Popular ha elevado el tono y ha reclamado el “auxilio” de la Junta de Castilla y León para evitar que el proyecto quede definitivamente relegado a una solución provisional que, a su juicio, no es tal. El objetivo es claro: impedir que el tren desaparezca del corazón de la ciudad y sea sustituido por un autobús eléctrico.

Los populares consideran que el Gobierno central ha optado por la vía de la inacción, al insistir en enterrar las vías entre el apeadero de La Asunción y la estación de Matallana y plantear una alternativa que no convence ni a los alcaldes afectados ni a las plataformas ciudadanas. A su juicio, la propuesta del Ministerio de Transportes no solo rebaja el compromiso adquirido en su día, sino que ignora que existen soluciones técnicas ya aplicadas en otros territorios.

Con ese escenario de fondo, el PP avanza que pedirá al próximo Ejecutivo autonómico, el que salga de las urnas en marzo, que se implique de forma directa en la búsqueda de una salida que permita mantener lo que definen como un servicio esencial para los vecinos del norte y noreste de la provincia. La formación defiende que la Junta no puede permanecer al margen de una decisión que afecta a la vertebración territorial y a la movilidad diaria de miles de leoneses.

La crítica se extiende también a la Diputación Provincial. El PP señala al presidente, Gerardo Álvarez Courel, como el principal aval político de la propuesta del Gobierno tras las reuniones mantenidas con el ministro Óscar Puente y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Un respaldo que, recuerdan, se produjo pese al rechazo mayoritario expresado por los alcaldes implicados y por los usuarios del servicio.

Pero el foco político no se queda ahí. Los populares dirigen parte de su reproche a Unión del Pueblo Leonés, a la que acusan de mantener un doble discurso. Por un lado, recuerdan, UPL ha rechazado públicamente la alternativa del autobús eléctrico, ha apoyado iniciativas institucionales y ha participado en movilizaciones en defensa del tren. Por otro, le reprochan no tensar su pacto con el PSOE en la Diputación ni condicionar su apoyo municipal para forzar un cambio de rumbo.

El PP subraya que la reivindicación de que FEVE llegue al centro de León no es nueva ni aislada. En los últimos meses se han aprobado iniciativas en el Senado, en las Cortes de Castilla y León, en la Diputación y en el Ayuntamiento de León en las que se defiende que esa llegada es “innegociable”, en línea con el compromiso firmado en 2019 por PSOE y UPL para gobernar la institución provincial.

Con este movimiento, los populares buscan reabrir un debate que parecía encallado y trasladar la presión al ámbito autonómico, convencidos de que la decisión final será política más que técnica. Mientras tanto, la llegada de FEVE al centro de León sigue siendo una promesa pendiente y un símbolo de una negociación que, años después, continúa sin estación final.