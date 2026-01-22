Renfe gastó 650 euros al día en 2024 en autobuses y taxis por incidencias en la línea de FEVE

Imagen de archivo de un tren cercanías, como los que opera actualmente en la línea de la extinta FEVE

Renfe gastó 650 euros al día en 2024 en autobuses y taxis para paliar las incidencias no programadas en la antigua línea de FEVE, según ha desvelado la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha en León tras estimar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno su recurso para revertir el rechazo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los gastos, desde 2019, se elevan a más 557.000 euros para atender estas incidencias. Para la plataforma, estos datos, según han expuesto en un comunicado, ponen de manifiesto las "evidentes graves carencias en el menguado servicio que se presta".

"Son deficientes la gestión del personal y la gestión técnica del material rodante", han subrayado en su escrito. Los gastos en taxis y autobuses para efectuar transbordos a consecuencia de incidencias en la línea son especialmente altos en 2024, último año del que se dieron datos, al superar los 233.000 euros.

En 2022 también se superaron los 10.000 euros, mientras que en 2021 fue el año que menos dinero se destinó a taxis y autobuses, con menos de 22.000 euros.

La plataforma ha incidido en que, al amparo de la Ley de Transparencia, solicitó los datos sobre los gastos anuales en taxis y autobuses por las incidencias diarias, pero en un primer momento la solicitud fue "denegada" por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno terminó estimando el recurso que interpusieron. Los datos se dan a conocer ahora después de que más de 12.000 leoneses participaran en la histórica manifestación del pasado 18 de enero para exigir que el cercanías llegue hasta la estación de Matallana.

Tras más de una década de reivindicaciones, la fallida integración en la ciudad de León para explotar un tren-tranvía ha llevado a virar las intenciones del Ministerio en el proyecto inicial y ahora busca enterrar las vías, algo que consideran "irreversible" en la plataforma, para dar un servicio de transbordo en autobús eléctrico entre el apeadero de La Asunción, en el extrarradio de León, hasta la estación de Matallana.

Una solución que no es aceptada por el movimiento social, que insiste en la necesidad de recuperar el proyecto y que el cercanías llegue hasta la estación que se ubica en Padre Isla, en el centro de la ciudad.

La plataforma, según han resaltado, lleva "más de un año" intentando acceder al expediente sobre la frustrada integración de FEVE para "poder entender la naturaleza de los incumplimientos" del Convenio Marco de 2010, con el objetivo de "poder proponer soluciones técnicas y jurídicas" que acaben desatascando el proyecto.

Sin embargo, han denunciado que el Ministerio dirigido por Óscar Puente "obstaculiza cada solicitud". Al mismo tiempo, aunque el Ayuntamiento de León se ha comprometido a luchar por evitar que se entierren las vías, han señalado que merece "mención aparte" porque es la "única institución que no contesta a ninguna solicitud" de la plataforma y ha dejado "en visto" más de 12 escritos.

Mientras tanto, la plataforma quiere recordar que este sábado, como ocurre cada semana este mismo día, se procederá con el corte simbólico de Padre Isla a la altura de la estación de Matallana, entre las 13:30 y las 14:00 horas.