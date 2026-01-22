Cae por un terraplén tras volcar con su turismo en la provincia de León: una mujer de 68 años herida

Una mujer de 68 años ha resultado herida y ha quedado atrapada en su vehículo al no poder abrir las puertas tras salirse de la vía y volcar con su turismo y caer por un terraplén después en la CV-126/4, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 19:57 horas en la carretera de Matarrosa, llegando a Santa Leocadia, y se ha dado aviso a los Bomberos de Ponferrada, a Tráfico de León y también a Sacyl.

Minutos más tarde, y durante el seguimiento de la emergencias, se ha indicado que la mujer ha podido salir del vehículo par aser atendida por el personal sanitario.

Apenas dos minutos antes, el 112 ha informado de otro vuelco, en esta ocasión en la localidad soriana de El Burgo de Osma, en concreto en el punto kilométrico 3 de la SO-P-5007, donde una mujer ha resultado herida y también se encontraba dentro del vehículo.

Se ha dado aviso a los bomberos de El Burgo de Osma, a Tráfico de Soria y a Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.