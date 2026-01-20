Los talleres de León se rebelan y denuncian abusos de las aseguradoras: “Trabajamos más, pero cada vez ganamos menos”

Los talleres de reparación de vehículos de la provincia de León han alzado la voz ante la “creciente presión” que, según denuncian, ejercen algunas compañías aseguradoras sobre su actividad diaria.

La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de León (TAREVEL), integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), advierte de que estas prácticas podrían comprometer “seriamente la sostenibilidad económica de los negocios” y repercutir negativamente en el servicio que reciben los clientes.

Desde el sector explican que se enfrentan a imposiciones en las condiciones de trabajo, a la falta de actualización de las tarifas de mano de obra y recambios y a una posición dominante de determinadas aseguradoras que, en la práctica, limita la libre elección de taller por parte del usuario.

“Estamos trabajando cada vez más, pero con márgenes cada vez más ajustados, lo que pone en peligro la viabilidad de muchos talleres”, señalan desde TAREVEL.

La asociación denuncia además que, en numerosos casos, los talleres se ven obligados a asumir costes adicionales derivados de servicios complementarios, como vehículos de sustitución o el transporte de automóviles fuera de sus instalaciones, sin que las aseguradoras ajusten las primas de autos a los gastos reales de la siniestralidad.

“Se nos exige ofrecer más servicios sin una compensación acorde a los costes actuales”, subrayan.

Esta situación, advierten, no solo afecta a la competencia justa dentro del sector, sino también al consumidor final.

Los talleres alertan de que los usuarios acaban inmersos en disputas técnicas y económicas que no les corresponden, sufriendo retrasos en las reparaciones, dificultades para ejercer su derecho a elegir taller o presiones para aceptar soluciones basadas en criterios económicos y no técnicos. “En algunos casos, el cliente cree que las decisiones las toma el taller, cuando en realidad vienen impuestas por la aseguradora”, explican, lo que genera desinformación y desconfianza.

El sector también apunta a la concentración del mercado asegurador y a un enfoque “puramente financiero” como factores que están agravando el problema y provocando conflictos recurrentes con los talleres, un desequilibrio que, según indican, “solo se corrige cuando hay intervención judicial”.

Ante este escenario, las asociaciones de talleres reclaman un cambio legislativo o una mayor regulación del mercado que garantice tarifas realistas de mano de obra y recambios, capaces de cubrir el incremento de costes en materiales, energía, equipamiento técnico y personal cualificado. Asimismo, apuestan por avanzar hacia un modelo de colaboración más equilibrado que respete la independencia del taller y la calidad del servicio al cliente.

Este asunto ya está siendo analizado por las instituciones de Defensa de la Competencia a nivel nacional y europeo. Desde TAREVEL confían en que la denuncia sectorial liderada por Cetraa, la Confederación Española de Talleres, de la que forman parte, “marque un antes y un después” y permita impulsar cambios normativos que aseguren relaciones comerciales más justas entre talleres y aseguradoras.