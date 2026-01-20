De León a Roma: una colección histórica de la ULE recibe los aplausos desde el Archivo del Vaticano

La colección ‘Monumenta Hispaniae Pontificia’ del Servicio de Publicaciones de la ULE Cedida

La colección Monumenta Hispaniae Pontificia, editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE), ha logrado un nuevo y relevante reconocimiento internacional gracias al respaldo de destacados académicos europeos y del Prefecto del Archivo Apostólico Vaticano, uno de los fondos documentales más importantes del mundo.

Iniciada en 1996 y establecida formalmente en 2004, la colección publica estos días su vigésima monografía, alcanzando un total de 20 volúmenes que reúnen miles de documentos inéditos sobre las primeras relaciones entre los reinos hispanos medievales y la sede romana.

Se trata de una edición científica de fuentes fundamentales para el conocimiento de la historia hispana, en su inmensa mayoría desconocidas hasta ahora.

Este ambicioso proyecto ha permitido recuperar una línea de investigación prácticamente olvidada en la historiografía española y, en los últimos años, ha sido objeto de numerosas reseñas en revistas europeas especializadas, consolidándose como un referente internacional en los ámbitos de la historia medieval y la diplomática.

Recientemente, la colección ha renovado su Consejo Asesor y su Comité Científico, incorporando a académicos de primer nivel procedentes de instituciones europeas de prestigio como la Union Académique Internationale, la Real Academia de la Historia, la Universidad Gregoriana de Roma, la Universidad Nova de Lisboa y la Akademie der Wissenschaften de Göttingen.

Nombramiento Prefecto AAV

En total, cerca de dos docenas de profesores universitarios integran estos órganos de control y asesoramiento.

La Universidad de León cuenta con una destacada representación en estos organismos a través de los profesores Juan Manuel Bartolomé Bartolomé, Mª Victoria Herráez Ortega, José Ramón Morala Rodríguez y Jesús Paniagua Pérez, bajo la dirección de la colección a cargo de Santiago Domínguez Sánchez.

El aval explícito de Rocco Ronzani, Prefecto del Archivo Apostólico Vaticano, sitúa a Monumenta Hispaniae Pontificia al nivel de las grandes colecciones europeas de referencia. Según destaca Santiago Domínguez Sánchez, director del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE-

Un respaldo que subraya el prestigio internacional de la iniciativa y la equipara a proyectos históricos de Alemania y Francia como los Monumenta Germaniae Historica, los Regesta Pontificum Romanorum o los Registres Pontificaux de la Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome.

“El Archivo Vaticano, considerado el más importante del mundo por la cantidad y calidad de sus fondos históricos, es una autoridad global en archivística, diplomática, paleografía y codicología. Contar con su respaldo es algo excepcional”, afirma Domínguez Sánchez.