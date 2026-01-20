Muere con 39 años tras caerle encima una casa móvil que estaba instalando en una finca privada en Villaquilambre

Un hombre de 39 años ha fallecido esta tarde tras caer sobre él una casa móvil que estaba instalando, de manera particular, en una finca privada en la carretera de Santander de Villanueva del Árbol, en el término de Villaquilambre (León).

El accidente ha ocurrido sobre las 17:35 horas, cuando se ha recibido una llamada en el 112 alertando de que el hombre estaba inconsciente y precisaba ser rescatado.

El 112 avisa a la Guardia Civil, a la Policía Local de Villaquilambre, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado una UVI móvil al lugar. Allí los facultativos confirman que el hombre ha fallecido.