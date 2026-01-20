Denuncian el grave deterioro de las carreteras de la Diputación de León: “Muy deficientes y hay 60 proyectos sin ejecutar"

Izquierda Unida ha denunciado la falta de avances por parte de la Diputación de León en la mejora de la red de carreteras de su competencia y ha recordado que la institución provincial es responsable de más de 3.300 kilómetros de carreteras, "muchas de ellas en un estado de conservación muy deficiente, mientras decenas de proyectos siguen sin ejecutarse".

La formación política ha criticado especialmente que, transcurridos dos meses desde que el vicepresidente de la institución y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller (UPL), anunciara la creación de una oficina de expropiación, no se haya producido "ningún avance en la mejora de la red de carreteras provinciales".

Esta oficina fue presentada, asegura, como una solución para aliviar a los ayuntamientos de los trámites que supone la expropiación de terrenos y para así desbloquear proyectos pendientes.

Sin embargo, IU sostiene que la creación de este organismo "no se ha traducido en resultados concretos ni en el inicio de actuaciones".

El coordinador local de IU en León, Rubén Estévez, asegura asimismo que sigue sin atenderse la propuesta de Izquierda Unida de "negociar con la Junta de Castilla y León el traspaso de algunas vías, lo que permitiría reducir el gasto”, indica.

Desde IU señalan que en concreto hay más de 60 proyectos de obra ya redactados que permanecen sin ejecutar. Esta situación, según advierte Estévez, no solo retrasa las mejoras necesarias, sino que provocará un sobrecoste, ya que el paso del tiempo obligará a realizar revisiones de los mismos antes de poder licitarlos.

En este sentido, la formación lamenta que la Diputación "continúa asumiendo competencias impropias mientras es incapaz de atender adecuadamente las que le corresponden por ley, como es el mantenimiento y mejora de la red de carreteras provinciales".

El deterioro de las infraestructuras está teniendo un impacto directo en municipios como Santovenia de la Valdoncina, Chozas de Abajo, Valdefresno o Garrafe de Torío, apunta Izquierda Unida.

Según el comunicado, estos municipios siguen sin experimentar avances mientras sus carreteras presentan un "grave deterioro, dificultando incluso el acceso de los servicios de emergencia y provocando retrasos que pueden tener consecuencias graves".

Por ello, desde Izquierda Unida han exigido al vicepresidente Roberto Aller (UPL) que refuerce el personal destinado a estas tareas y que informe "con claridad sobre qué proyectos se ejecutarán a lo largo de 2026 de entre las decenas que permanecen pendientes", finaliza el comunicado.