Fallece a los 57 años Urbano González, cara visible de la lucha contra la ELA en León

El exjugador de baloncesto y activista contra la ELA Urbano González, en una imagen de archivo. Carlos S. Campillo ICAL

El empresario, bombero y exjugador de baloncesto Urbano González Escapa, cara visible en León de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha fallecido este sábado, según ha comunicado su esposa, la exconsejera de Empleo e Industria de la Junta Ana Carlota Amigo a través de sus redes sociales.

Urbano, de 57 años, fundador de la marca Miel Ecológica Urzapa, da nombre desde el pasado mes de mayo al Palacio Municipal de Deportes de León, al igual que el centro de ocio de Trobajo del Camino (San Andrés del Rabanedo), entre otros reconocimientos recibidos por un hombre cuya trayectoria desde su diagnóstico en 2022 se recoge en el libro 'La abeja que enfermó de ELA', obra de Diana Emperador.