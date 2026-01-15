"Insulta, difama y humilla a las mujeres": denuncian conductas de acoso del presidente de una asociación vecinal del Bierzo

Sede de la Asociación de Vecinos Estación Temple e imagen de la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales del Bierzo, Pilar Martín, en un montaje de EL ESPAÑOL

La Federación de Asociaciones Vecinales del Bierzo ha denunciado este jueves las conductas de "acoso" del presidente de la Asociación de Vecinos Estación Temple hacia "mujeres y asociaciones pertenecientes a la Federación" y han advertido de que han iniciado las instancias competentes para que los hechos "sean investigados" y se asuman "las responsabilidades que correspondan".

La presidenta de la Federación, Pilar Martín, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el presidente de la Asociación Estación Temple ha vertido "insultos, difamaciones y humillaciones a las mujeres".

"Nosotros denunciamos los comentarios en redes de esa persona hacia distintas mujeres. Son de tipo machista, difamaciones, insultos, lleva mucho tiempo y eso es lo que denunciamos. Pedimos que no lo haga más y que se tomen las medidas oportunas para que esto no siga ocurriendo", ha señalado.

La Federación ha hecho hincapié en que se trata de una situación "grave y preocupante" y ha explicado que dichas conductas se producen "de forma reiterada desde hace tiempo en las redes sociales", donde se incluyen "comentarios falsos, ofensivos, difamatorios, degradantes, de acoso social y unos comportamientos inapropiados" que generan "un entorno hostil, humillante e inseguro para las mujeres afectadas".

Ante ello, han manifestado "de forma clara y firme" su rechazo a "cualquier forma de acoso y discriminación por razón de género,raza y religión o pensamiento" y han defendido el derecho de todas las mujeres a participar en la vida vecinal "con dignidad, seguridad y respeto".

Para la Federación, es "especialmente grave" que las conductas denunciadas "provengan de una persona que ostenta un cargo de representación vecinal”, lo que supone “una vulneración de los principios básicos de convivencia y responsabilidad institucional", así como que "se utilicen locales municipales públicos para dichas actuaciones vejatorias, vulnerando el artículo 13 del Reglamento de Participación Ciudadana vigente".

"No vamos a tolerar ninguna forma de acoso ni violencia machista en el movimiento vecinal, no vamos a silenciar ni minimizar conductas que atentan contra la dignidad de las mujeres y no vamos a aceptar que se utilicen cargos vecinales como espacios de impunidad", ha advertido la Federación, al tiempo que ha solicitado la dimisión de la concejala de Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, Concepción Crespo, "por ser conocedora de estas actitudes y permitirlas en locales municipales".