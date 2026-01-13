La Fiscalía de León investigará el presunto sobrecoste de los conciertos del 23 de abril de la Junta denunciado por UPL

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, y el portavoz en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, comparecen para hablar sobre la contratación de los conciertos del 23 de abril. Campillo / ICAL.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha recibido la confirmación de que el Ministerio Fiscal “ha procedido a incoar el expediente gubernativo y su anotación en el registro de clase para remitir la solicitud y la documentación aportada a la Fiscalía Provincial de León”, ha anunciado la formación leonesista a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo ello, después de la denuncia realizada por la formación leonesista el pasado mes de noviembre para depurar responsabilidades “tras el despilfarro en la contratación de los conciertos del pasado 23 de abril, fiesta de la actual Comunidad”.

El documento remitido a UPL constata que debido a que el solicitante tiene su domicilio en la localidad de León y los hechos puestos de manifiesto serían susceptibles de dilucidarse en ese ámbito territorial, se desprende que la competencia para su conocimiento corresponde a la Fiscalía Provincial de León.

“Una excelente noticia que siga adelante este proceso para conocer el porqué del sobrecoste de unos conciertos pagados por la Junta de Castilla y León a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León”, indicó la formación leonesista.

En este aspecto, desde UPL destacan el “gasto injustificado” en estos conciertos y que “puede haber conllevado una responsabilidad penal con posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y alguno más que pudiera derivarse de las investigaciones que lleve a cabo ahora la Fiscalía Provincial de León”.

“La factura abonada por la institución autonómica por los cachés de los diferentes artistas que participaron en los conciertos del pasado 23 de abril son mucho más elevados a los pagados en otras localidades y en ‘temporadas altas’”, señalan desde UPL.

Una situación que contrasta con “los oídos sordos” que hizo la Junta de Castilla y León a la aprobación en las Cortes de Castilla y León de la Proposición No de Ley (PNL) de UPL en la que se demandaba que no se utilizaran los recursos públicos para este tipo de fundaciones.

“Pese a ello, siguieron adelante en su plan y ya avanzaron antes de acabar el 2025 que “volverán a celebrar su fiesta” a través de un ‘chiringuito que no tiene otro fin que generar el falso sentimiento de Comunidad’”, finalizan desde la formación leonesista.