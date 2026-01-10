Piqué hace un llamamiento a quitar nieve del estadio del Andorra para jugar contra la Cultural y esto es lo que ocurre

Piqué hace un llamamiento a quitar nieve del estadio del Andorra para jugar contra la Cultural Leonesa y esto es lo que ocurre

La nieve puso a prueba este sábado al fútbol… y a quienes lo sostienen cuando todo se complica. El partido de Segunda División entre el FC Andorra y la Cultural y Deportiva Leonesa no se ha suspendido, pero sí se ha aplazado a las 18.30 horas, a la espera de que el terreno de juego quede en condiciones tras la intensa nevada caída en las últimas horas.

Desde primera hora de la mañana, el césped apareció completamente cubierto de blanco. Fue entonces cuando se activó una carrera contrarreloj para salvar el encuentro.

El llamamiento partió del presidente del FC Andorra, Gerard Piqué, que no solo pidió ayuda, sino que fue el primero en coger una pala y ponerse a despejar el campo. A su alrededor, trabajadores del club, operarios y voluntarios comenzaron a retirar la nieve acumulada.

⚠️ Des del @fcandorra volem jugar 𝐀𝐕𝐔𝐈 l’#AndorraCultural



🪏 Per això animem a tota la gent d’Andorra a venir a donar-nos un cop de mà portant 𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 per treure la neu de l’Estadi pic.twitter.com/2stDnuisyw — FC Andorra (@fcandorra) January 10, 2026

Afición y esfuerzo compartido

Entre quienes se sumaron a las tareas hubo también seguidores de la Cultural y Deportiva Leonesa, desplazados hasta Andorra para animar a su equipo y que, lejos de limitarse a esperar en la grada, decidieron colaborar activamente en los trabajos. Un gesto que el club leonés agradeció públicamente, subrayando la implicación de su afición incluso en circunstancias adversas.

⚠️ Des del @fcandorra volem jugar 𝐀𝐕𝐔𝐈 l’#AndorraCultural



🪏 Per això animem a tota la gent d’Andorra a venir a donar-nos un cop de mà portant 𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 per treure la neu de l’Estadi pic.twitter.com/2stDnuisyw — FC Andorra (@fcandorra) January 10, 2026

Con el paso de las horas, pala a pala, el verde fue reapareciendo bajo la nieve. A media tarde, el estado del terreno de juego estaba ya muy avanzado, con gran parte del campo despejado y el optimismo creciendo entre los presentes.

Un retraso para salvar el partido

La decisión de retrasar el inicio del encuentro hasta las 18.30 horas fue adoptada de forma conjunta por ambos clubes, la RFEF y LaLiga, con el objetivo de ganar tiempo y garantizar que el partido pueda disputarse con normalidad.

Mientras el reloj avanza, el trabajo continúa y el ambiente en el estadio mezcla frío, esfuerzo y compañerismo. Hoy, antes de que ruede el balón, el fútbol se está jugando con palas. Y todo apunta a que el partido podrá salir adelante.